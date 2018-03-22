Судью из Донецкой области уволили за кражу чая и часов

22.03.2018 19:46

Высший совет правосудия уволил судью Дзержинского городского суда Донецкой области Оксану Бухтиярову за кражу чая и часов из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает inforesist.org.

Так, 14 апреля 2016 году судья в рабочее время украла из магазина коробку с пакетом чая и часы. Правонарушение зафиксировали камеры наблюдения магазина. Позже в сумке женщины действительно обнаружили пропавшие товары.

Высший совет правосудия пришел к выводу, что такие действия порочат звание судьи и существенно подрывают авторитет правосудия и несовместимые с пребыванием в должности судьи.

В связи с этим суд принял решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности. Бухтиярова обжаловать решение об увольнении не стала.