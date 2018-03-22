Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»

22.03.2018 21:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»

«Генпрокуратура ДНР» возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, «причастного к обстрелам» служебного транспорта КП «Компания „Вода Донбасса“».

В пресс-службе «ведомства» отмечают: «Дело возбуждено следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении командира 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ Зенченко О.В. по признакам совершения им преступления, предусмотренного п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 229 УК ДНР (террористический акт)».

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, теракт, Генпрокуратура, уголовное дело, Вода Донбасса, АТО, ВСУ, обстрелы, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх