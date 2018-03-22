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В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»
22.03.2018 21:32
«Генпрокуратура ДНР» возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, «причастного к обстрелам» служебного транспорта КП «Компания „Вода Донбасса“».
В пресс-службе «ведомства» отмечают: «Дело возбуждено следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении командира 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ Зенченко О.В. по признакам совершения им преступления, предусмотренного п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 229 УК ДНР (террористический акт)».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, теракт, Генпрокуратура, уголовное дело, Вода Донбасса, АТО, ВСУ, обстрелы, ОРДО
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