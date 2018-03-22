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В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"
Участники незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" продолжают гибнуть на временно оккупированных территориях, согласно данным "ИС". Специалисты группы "Информационное сопротивление", ссылаясь на "официальные" сводки "МВД ЛНР", обнародовали данные о потерях боевиков, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что в оккупированном Алчевске по улице Ленина, 34/51 был обнаружен труп Владимира Шаповалова 1986 года рождения с очевидными ссадинами на волосистой части головы.
Эксперты "ИС" уточняют, что, по данным "Миротворца", Шаповалов был террористом. Есть предположение, что убили террориста свои же. Также стало известно, что в одном из медицинских учреждениях "ДНР" скончался еще один сепаратист.
"Горловка. Городская больница №2. Есть свежачок в морге! Пулевое. Судя по давности (в районе суток), не невинная жертва вчерашнего обострения у Пантелеймоновки!... За 3 суток минимум 2 нелегкораненых орка", - пишет пользователь Александр Чернов.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, МВД, ДНР, ЛНР, боевики, потери
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