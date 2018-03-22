"Верните как было", - в оккупированном Иловайске жители захотели снова в Украину

22.03.2018 21:09

Если раньше на территории, подконтрольной временно российским захватчикам, можно было встретить чаще надписи прославляющие "русский мир", то сегодня им на смену стали приходить короткие послания, оставленные кем-то из жителей ОРДЛО ностальгирующих за прошлой жизнью.

Живущие четвертый год подряд в российской оккупации жители "ЛНР/ДНР" теперь часто вспоминают Украину. Многие то ли пытаясь убедить себя, то ли окружающих заявляют, что если бы знали о последствиях, никогда бы не пошли на референдум, передает "Диалог.UA".

Одна из таких надписей появилась на стене дома в Иловайске, снимок опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer "Верните, как было. За что мы боролись", - говорится в ностальгическом граффити.