Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова

22.03.2018 14:05

Главарь террористической «ДНР» Александр Захарченко лично просил Надежду Савченко и Владимира Рубана отдать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованным в четверг в сессионном зале Верховной Рады, передает inforesist.org.

«Еще. Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет (нецензурно) проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну в Донбассе и за все остальное, за его (нецензурно) приказы», — говорила она в разговоре с одним из свидетелей.