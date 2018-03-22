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Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"

22.03.2018 13:26
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Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"

Пересечение блокпостов людьми, проживающими на временно подконтрольной боевикам РФ территории Донбасса, очень часто напоминает съемки фильма ужасов. Обнаглевшие, чувствующие безнаказанность террористы вовсю отыгрываются на мирном населении.

Мощно "шмонают" сумки и при досмотрах отбирают даже те продукты, которые не находятся в запрещенном перечне того, что нельзя завозить в ОРДЛО с территории, подконтрольной Украине. Свое возмущение люди в очередной раз высказали в одном из донецких пабликов, передает "Диалог.UA".

Ужас для дончан начинается уже на подъезде к КПВВ террористов и стоянии в многочасовых очередях. Так, один из подписчиков написал, что украинский блокпост прошел без проблем за 15 минут, а на блокпосте оккупантов застрял на 5 часов. "Поехал в Горловку к родителям. Украинскую таможню прошел за 15 мин. На дыровской 5 часов стоял. Горловка практически умерла.

Побывал в филиале ада, все хуже, чем представлял", - признался мужчина. Жители "ДНР" жалуются, что террористы на блокпостах обнаглели вкрай, также боевики стали устраивать дончанам жесткие допросы о цели поездок в Украину. При этом они устраивают пристальный досмотр всех вещей, интересуются тем, кто из родных живет за пределами ОРДО, где работают.

"Ехали с Гнутово в Донецк. На ДНРовском блокпосту зашел солдат и начал буквально допрос: куда ездили и зачем… Было видно, что он наслаждается смятением людей. Ну что, вам пенсию в евро платят или в долярах?… Дальше все ехали подавленные. Дамочка плакала…" - делятся впечатлением пользователи Сети.

"А чего вы от резервации орков ожидали", "Скажите спасибо, что вы живые. При мне двух пацанов молодых просто выдернули из очереди и увезли", "Ну так вы ж свободы от Украины хотели, независимости. Кушайте теперь, не обляпайтесь", - добавляют комментаторы.



Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, террористы, КПВВ
 
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