- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
- В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом18:32
- ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР17:48
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР
По данным украинской разведки Россия продолжает использовать ведения боевых действий на оккупированной территории Донбасса для испытания новых и проверки эффективности модернизированных образцов вооружения и военной техники.
В ГУР МОУ отметили: «В частности, наблюдается активизация указанной деятельности в танковых и специальных подразделениях российских оккупационных войск.
Кроме того, оборонно-промышленным комплексом РФ принимаются меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты (БМП-1), которые находятся на вооружении т.н. 1 и 2 АК российских оккупационных войск. Предполагается их оснащение боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72. Первую партию модернизированных БМП-1 планируют передать в сентября с.г. Не исключается, что апробацию модернизированной БМП-1 россияне планируют осуществить в боевых условиях на востоке Украины, а также на территории Сирии».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, БТР, БМП, ОРДО
- Подробности захвата крымской войсковой части: стрельба, БТР и "скорые" (ВИДЕО)
- Украинские БТРы перешли с российских двигателей на немецкие
- Российская военная техника стала причиной массовых ДТП и гибели людей (ФОТО + ВИДЕО)
- В штабе АТО сообщили, что у водителя БТР, который попал в ДТП, в крови не обнаружили содержания алкоголя
- С украинских БМП поснимают российские двигатели - Тымчук (ВИДЕО)
- На Донбассе взорван украинский БТР: есть жертвы (ВИДЕО)
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
- В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом18:32
- ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР17:48
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО20:15
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- Срочно: в Киеве объявлена мобилизация, съезжаются люди в военной форме19:40
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине19:20
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах