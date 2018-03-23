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Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»

23.03.2018 16:10
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Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»

Сегодня, 23 марта в Киеве в Шевченковском районном суде проходит судебное заседание по избранию меры пресечения для внефракционного нардепа Надежды Савченко. Как информирует replyua.net, в заседании принимают участие два прокурора и три адвоката Савченко.

Так, в Суде свою речь Герой Украины начал со слов о том, что 98 процентов граждан нашей страны неудовлетворенны властью Киева и мечтают уничтожить украинский парламент. Более того, она заявила, что Киев так и не нашел в себе сил официально признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. 

Она заявила: «ДНР и ЛНР – не террористическая организация. Есть решение Верховного суда. Вы спекулируете, выдаете желаемое за действительное… Нет террористических организаций ДНР и ЛНР. Это территория, на которой проживают люди. Это оккупированная территория…, люди – украинцы». Как ранее уже сообщалось, Верховная Рада 22 марта разрешила арестовать Савченко. Ей инкриминируют организацию теракта и покушение на жизнь первых лиц Украины. 




Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Надежда Савченко
 
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