Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы

23.03.2018 07:20

Временно оккупированный Донецк вчера, 22 марта, сразу после 23:00 потряс достаточно мощный взрыв, прогремевший в стороне аэропорта. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Донецьк 23:02к добряча хвиля (((((«, — написал очевидец.

«23.06 к Донецк Путиловка Долбануло так, что аж дом качнуло. Сейчас пулеметы тарахтят.», — добавил другой автор.

При это на северном направлении продолжаются достаточно мощные бои. Они активизировались поздним вечером. «22.38 к Веселуха Путиловка», — написал один из авторов.

«​1ая Площадка. не тихо! не часто, но слушаем- мощное и стрелковое доносится.(предположительно Спартак)», — добавил еще один комментатор.

«Идет бой в районе Спартака и Жабуньки», — пишут дончане.

«#Донецьк Зараз. Гримить з боку АП — Спартак. Іноді так… серйозно», — сообщают очевидцы.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com