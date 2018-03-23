Стало известно, как боевики доводят военнопленных до суицида

23.03.2018 08:10

На Донбассе террористы применяют против пленных бойцов АТО жестокие методы воздействия, среди которых пытки и психологическая обработка, которые позже приводят к суицидам. Об этом заявил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягуней.

«Есть люди, которые совершили суицид после пленения. Они были освобождены, но уже не смогли прийти в себя … Очень много есть фактов того, что они были обработаны специальными психологическими методами», — заявил генерал СБУ.

По его словам, психологическая обработка приводит к серьезным последствиям вплоть до совершения самоубийств. Без надлежащей помощи бойцы не в состоянии самостоятельно пережить такие потрясения.

Источник: https://donpress.com