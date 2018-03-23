У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»

23.03.2018 19:02

Среди боевиков «ДНР» ходят слухи о том, что на Донбассе воюют представители американского спецназа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В Горловке вновь распространяются слухи об «американском спецназе», который якобы действует в районе Зайцево-Жованка и в районе Гольмовского. Согласно распространяемым боевиками слухам, американские военные командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках», — сообщил Тымчук.

По его словам, большинство террористов, воюющих на этих участках, на самом деле верят в том, что на передовой с украинской стороны действуют американские снайперы и диверсанты.

Тем временем командиры террористического подразделения «1 АК ДНР» заявили своим бойцам, что на помощь Украине прибыл «норвежский спецназ», который будет обучать егерей-снайперов.

«Характерно, что после высказывания одним из командиров боевиков среднего звена при личном составе в качестве шутки, что «скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор», данный командир получил дисциплинарное взыскание за «дискредитацию официальной информации», — отметил Тымчук.

Источник: https://from-ua.com