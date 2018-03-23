- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах10:58
- У российских наемников в ОРДЛО изымают все документы10:20
- Стало известно, как боевики доводят военнопленных до суицида08:10
- Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы07:20
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области22:31
- Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО22:10
- День на Донбассе: в штабе рассказали, придерживаются ли боевики перемирия21:52
- В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»21:32
«Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
Так называемый «вице-премьер» самопровозглашенной «ДНР» Александр Тимофеев считает, что Украина исчезнет с карты мира, однако «республику» ожидает расширение. Как передает replyua.net, такую точку зрения боевик озвучил в беседе с журналистами подконтрольного боевикам издания «Политнавигатор». К тому же, Тимофеев уверен, что все это произойдет не спустя несколько лет, а гораздо раньше.
«Будущее Украину ждет печальное. То, что она не намерена выполнять Минские договоренности, для нее закончится тем, что такая страна вообще исчезнет из карты. В противовес «Донецкая Народная Республика» будет развиваться, расширяться. Причем это не за долгими годами, это в ближайшее время, и мы это увидим еще своими глазами», - заявил он. Также Тимофеев похвастался тем, что «ДНР» свое дно прошла.
Ранее сообщалось, что главарь донецких боевиков Александр Захарченко сообщил, что планирует рассмотреть возможность создания «Харьковской народной республики» и других сепаратистских формирований, которые станут независимыми, подобно странам-членам СССР после его развала.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, перемены
- Лавров озвучил позицию РФ по Минским соглашениям
- Стабильность зависит от МВФ
- "ДНР" сообщила о начале экстренной видеоконференции контактной группы по Донбассу
- ДНРовцы обнародовали список украинских предприятий, где введено "внешнее управление"
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины
- Путин хочет вернуть "ДНР/ЛНР" в состав Украины в качестве "заразной массы"
- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
- Не залишать у біді: бойовики «ЛНР» вже пропонують Савченко «політичний притулок»11:47
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах10:58
- У российских наемников в ОРДЛО изымают все документы10:20
- Стало известно, как боевики доводят военнопленных до суицида08:10
- Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы07:20
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области22:31
- Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО22:10
- День на Донбассе: в штабе рассказали, придерживаются ли боевики перемирия21:52
- В Украине могут запретить некоторые шампуни и порошки14:00
- «Хуже, чем у врага»: Савченко недовольна условиями в СИЗО13:45
- В Киеве неспокойно: полиция заблокировала базу «Национального корпуса»13:36
- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Про неї або забудуть, або ж вона стане президентом: експерти спрогнозували подальшу долю Савченко13:05
- В Китае создали самый дорогой внедорожник в мире12:55
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
- Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой могут помочь12:35
- В США заявили об опасности новых российских ракет12:20
- Солнечная и теплая погода окутает Украину, но есть одно но12:07
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной