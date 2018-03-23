«Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах

23.03.2018 10:58

Так называемый «вице-премьер» самопровозглашенной «ДНР» Александр Тимофеев считает, что Украина исчезнет с карты мира, однако «республику» ожидает расширение. Как передает replyua.net, такую точку зрения боевик озвучил в беседе с журналистами подконтрольного боевикам издания «Политнавигатор». К тому же, Тимофеев уверен, что все это произойдет не спустя несколько лет, а гораздо раньше.



«Будущее Украину ждет печальное. То, что она не намерена выполнять Минские договоренности, для нее закончится тем, что такая страна вообще исчезнет из карты. В противовес «Донецкая Народная Республика» будет развиваться, расширяться. Причем это не за долгими годами, это в ближайшее время, и мы это увидим еще своими глазами», - заявил он. Также Тимофеев похвастался тем, что «ДНР» свое дно прошла.



Ранее сообщалось, что главарь донецких боевиков Александр Захарченко сообщил, что планирует рассмотреть возможность создания «Харьковской народной республики» и других сепаратистских формирований, которые станут независимыми, подобно странам-членам СССР после его развала.