В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом

23.03.2018 18:32

22 марта в электронной торговой системе "ProZorro.Продажі" выставили на продажу два памятника Ленину, которые ранее в рамках закона о декоммунизации были демонтированы в Мариуполе.

Согласно документации, памятники в виде лома черных и цветных металлов реализует мариупольское КП "Комбинат коммунальных предприятий».

“Брухт кольорових (бронза -5500 кг), брухт чорних металів 100 кг, згідно технічному завданню”, - говорится в описании лота. Первоначальная цена обоих памятников 498,49 тыс. грн.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 1 апреля 2018, проведение аукциона запланировано на 2 апреля 2018 года.

Стоит отметить, что согласно фото лота, один из памятников был ранее установлен на площади Свободы в Центральном районе Мариуполя. Второй был установлен на площади перед парком им. Петровского.

В техдокументации к лоту также указано, что победитель аукциона за собственные средства производит вывоз, порезку и погрузку/разгрузку металлолома.

Напомним, в августе 2014 года неизвестные с помощью троса снесли с постамента 8-метровый памятник Ленину, расположенный в центре города и простоявший на этом месте 27 лет.

Источник: https://www.0629.com.ua