Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом

23.03.2018 18:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом

22 марта в электронной торговой системе "ProZorro.Продажі" выставили на продажу два памятника Ленину, которые ранее в рамках закона о декоммунизации были демонтированы в Мариуполе.

Согласно документации, памятники в виде лома черных и цветных металлов реализует мариупольское КП "Комбинат коммунальных предприятий».

“Брухт кольорових (бронза -5500 кг), брухт чорних металів 100 кг, згідно технічному завданню”, - говорится в описании лота. Первоначальная цена обоих памятников 498,49 тыс. грн.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 1 апреля 2018, проведение аукциона запланировано на 2 апреля 2018 года.

Стоит отметить, что согласно фото лота, один из памятников был ранее установлен на площади Свободы в Центральном районе Мариуполя. Второй был установлен на площади перед парком им. Петровского.

В техдокументации к лоту также указано, что победитель аукциона за собственные средства производит вывоз, порезку и погрузку/разгрузку металлолома.

Напомним, в августе 2014 года неизвестные с помощью троса снесли с постамента 8-метровый памятник Ленину, расположенный в центре города и простоявший на этом месте 27 лет.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, памятник, металлолом, Ленин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх