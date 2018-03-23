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В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом
22 марта в электронной торговой системе "ProZorro.Продажі" выставили на продажу два памятника Ленину, которые ранее в рамках закона о декоммунизации были демонтированы в Мариуполе.
Согласно документации, памятники в виде лома черных и цветных металлов реализует мариупольское КП "Комбинат коммунальных предприятий».
“Брухт кольорових (бронза -5500 кг), брухт чорних металів 100 кг, згідно технічному завданню”, - говорится в описании лота. Первоначальная цена обоих памятников 498,49 тыс. грн.
Прием заявок на участие в аукционе завершается 1 апреля 2018, проведение аукциона запланировано на 2 апреля 2018 года.
Стоит отметить, что согласно фото лота, один из памятников был ранее установлен на площади Свободы в Центральном районе Мариуполя. Второй был установлен на площади перед парком им. Петровского.
В техдокументации к лоту также указано, что победитель аукциона за собственные средства производит вывоз, порезку и погрузку/разгрузку металлолома.
Напомним, в августе 2014 года неизвестные с помощью троса снесли с постамента 8-метровый памятник Ленину, расположенный в центре города и простоявший на этом месте 27 лет.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, памятник, металлолом, Ленин
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