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В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе

23.03.2018 19:58
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В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что АТО в Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.

Так, он отметил: «Сейчас, по сути, продолжается то, что происходило и ранее. Единственное — поменялось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным».

Он отметил, что «все привели в надлежащий вид, а СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее».

На вопрос, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил, не планируется, Кононенко отметил: «Нет, не будет, все это будет продолжено до возобновления государственных границ».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, СБУ, АТО
 
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