Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик

24.03.2018 19:33

Служба безопасности Украины одна из первых приняла бой после начала российской агрессии на Донбассе. Это случилось, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы. Об этом говорится в ролике, опубликованном СБУ сегодня на канале YouTube.



В СБУ отмечают, что контрразведывательные мероприятия спецслужбы на Донбассе показали незамедлительные результаты. На территории Украины погибли около 6 тыс. российских граждан, а подконтрольная боевикам территория уменьшилась.



"За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на опережение", – говорится в сообщении службы.







Ранее сегодня, 24 марта, выступая на полигоне в Пятихатках Киевской обл. по случаю торжеств ко дню Службы безопасности Украины, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается переместить эпицентр гибридной войны с юго-востока Украины в Киев.



