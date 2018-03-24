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Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик
Служба безопасности Украины одна из первых приняла бой после начала российской агрессии на Донбассе. Это случилось, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы. Об этом говорится в ролике, опубликованном СБУ сегодня на канале YouTube.
В СБУ отмечают, что контрразведывательные мероприятия спецслужбы на Донбассе показали незамедлительные результаты. На территории Украины погибли около 6 тыс. российских граждан, а подконтрольная боевикам территория уменьшилась.
"За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на опережение", – говорится в сообщении службы.
Ранее сегодня, 24 марта, выступая на полигоне в Пятихатках Киевской обл. по случаю торжеств ко дню Службы безопасности Украины, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается переместить эпицентр гибридной войны с юго-востока Украины в Киев.
Теги: Донбасс, агрессия, спецслужбы, СБУ, оккупация, АТО
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