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ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен
24.03.2018 19:18
Сегодня, 24 марта, в одной из бригад, выполняющих задания на линии боевого соприкосновения на Донбассе, произошло взрывное ЧП.
"По предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Ранее сообщалось, что с начала суток оккупанты Донбасса произвели 5 обстрелов, вследствие которых погибших и раненых в рядах украинских воинов нет.
Теги: Донбасс, взрыв, смерть, АТО
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