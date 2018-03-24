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Архив - Донецкая область

ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен

24.03.2018 19:18
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ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен

Сегодня, 24 марта, в одной из бригад, выполняющих задания на линии боевого соприкосновения на Донбассе, произошло взрывное ЧП.

"По предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента", - сообщает пресс-центр штаба АТО.



Ранее сообщалось, что с начала суток оккупанты Донбасса произвели 5 обстрелов, вследствие которых погибших и раненых в рядах украинских воинов нет.



Теги: Донбасс, взрыв, смерть, АТО
 
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