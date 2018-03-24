Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще

24.03.2018 08:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через донбасские пункты пропуска у линии разграниения характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.

Всего через КПВВ последовало 41500 человек и 5500 транспортных средств:

"Майорск" - 9360 человек и 1075 транспортных средств;

"Марьинка" - 10620 человек и 1870 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7890 человек и 1450 транспортных средств;

"Гнутово" - 4730 человек и 1070 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8970 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх