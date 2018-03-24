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Казанский о признании Ходаковского: Вот уже оказывается, что и Донбасс на самом деле не восстал
Журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированный Донбасс), известный блогер Денис Казанский прокомментировал резонансные откровения экс-главы "Совбеза ДНР" Александра Ходаковского.
Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса", в последнее время всё чаще изливает душу в соцсетях. Рассказывая, в том числе, о событиях 2014 года. В частности, о том, что поддержки у "русской весны" фактические не было (см. скрин).
"Чем больше времени проходит, тем больше правды мы узнаем про 2014-й год от непосредственных участников тех событий, - отмечает по этому поводу Казанский. - Вот уже оказывается, что и Донбасс на самом деле не восстал. И в "ополчение" шли единицы (особенно если принять во внимание, что на начальном этапе половину боевиков составляли россияне, абхазы и осетины). Несколько тысяч человек из бригад Захарченко и Ходаковского взяли в заложники миллионный город, наплевав на судьбы его жителей".
По мнению Казанского, "еще через пару лет они и про российских военных нам расскажут". "Нельзя же всерьез делать вид, что с такой горсткой людей можно было остановить наступление ВСУ, организовать котлы, и т.д. Не тянут 4 тысячи в самом многочисленном подразделении ДНР (из которых часть - россияне) на "гражданскую войну"", - подчеркивает блогер.
Напомним, что Ходаковский также признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить.
Он также грозил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну". Он также прокомментировал новое перемире, которое началось 5 марта.
Также Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса.
По словам Ходаковского, в "ДНР" из-за коррупции и системного воровства "местных властей" в ближайшем будущем начнется еще более сильное давление на предпринимателей, что спровоцирует отток людей из "республики". А еще он признал, что украинская армия в плане технического вооружения переигрывает "армию ДНР" в разы и поведал, как готовилась война на Донбассе.
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Теги: Донбасс, оккупация, боевики, Ходаковский
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