- В Донецке уничтожили "Европу"22:20
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен 19:18
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!19:05
Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом
В Антикризисном медиа-центре в Краматорске состоялось публичное обсуждение проекта закона "О прощении", разработанного Центром деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса всеукраинского движения "Сила права". Участники "круглого стола" (представители политических партий, общественные деятели, работники органов власти, журналисты) высказали свое мнение относительно основных положений законопроекта.
Как сообщает АКМЦ, особое внимание во время дискуссии уделили концепции ответственности граждан за коллаборационизм и сепаратизм, которые привели к оккупации территории АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Обговаривали, в частности, какая процедура должна быть применена правительством страны к лицам, причастным к этому, а также к пособникам оккупационной власти. Также обсудили процедуру прощения для граждан, совершивших преступления различной степени тяжести.
"Деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины - не последовательные этапы, а параллельные взаимосвязанные процессы, - отметил региональный координатор ВД "Сила права" Александр Калачев. – Поэтому прежде всего необходимо преодолеть психологический барьер, связанный с перспективой воссоединения страны, уже четыре года искусственно разделенной линией фронта. Для этого нужно уже сегодня принять законы, которые сформируют четкое понимание того, как будет проходить процесс воссоединения".
По опыту многих стран мира, прошедших через вооруженные конфликты, процедуры поствоенного урегулирования не вписывались в действующее законодательство. В каждом случае принимались специальные законы, вроде предложенного проекта закона "О прощении". Поскольку Уголовный кодекс Украины не адаптирован к условиям вооруженной агрессии и оккупации, привлечены к ответственности могут быть более одного миллиона человек.
В законопроекте определен исчерпывающий перечень преступлений, совершенных гражданами Украины в период вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также установлен порядок и критерии применения процедуры прощения тем, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести и после прекращения сотрудничества с врагом обратились в суд с заявлением о совершение уголовного преступления и просьбой о прощении. Это позволяет вывести из зоны риска привлечения к уголовной ответственности около полумиллиона человек, которые на самом деле являются не пособниками агрессора, а жертвами оккупации.
По мнению участников обсуждения, такой закон был нужен "еще вчера", ведь много людей, которые по разным причинам остались на оккупированной территории, задают себе вопрос: "Что с нами будет потом?". Документ нужно принимать как можно скорее, чтобы прекратить недоразумения. Это будет мощным сигналом о том, что государство желает возвращения своих граждан. Но надо четко квалифицировать преступную деятельность каждого, иначе не будет достигнута справедливость.
Прозвучало и особое мнение относительно названия законопроекта. Мол, формулировка "Закон о прощении" априори считает всех виновными, а это прерогатива суда. Поэтому следует изменить название на "Закон о примирении". Это мнение было принято во внимание. Обсуждения законопроекта будет продолжено, после чего его передадут на рассмотрение в Верховную Раду.
Теги: Донбасс, закон, наказание, оккупанты, прощение
- За пьянство в армии будут наказывать - Порошенко подписал закон
- В России придумали, как наказать за «однодетность»
- В Славянске кто-то уничтожил несколько десятков деревьев
- "Живой щит": оккупанты Донбасса стреляют из жилых кварталов и по жилым кварталам
- Поле боя - Донбасс: бомба под названием "праймериз"
- Депутатов Верховной Рады лишили льгот: касается и мужей, и жен
- В Донецке уничтожили "Европу"22:20
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- На оккупированной Луганщине разделят девочек и мальчиков21:20
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- В Донецке уничтожили "Европу"22:20
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- На оккупированной Луганщине разделят девочек и мальчиков21:20
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- Райкин попал в базу "Миротворца"20:00
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций