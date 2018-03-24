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Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель уверяет, что размещение миротворческой миссии на Донбассе не означает, что с России снимут санкции.
Согласно коалиционному соглашению при формировании правительства Германии, за соблюдением мира на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. При этом, считает Райхель, сначала надо договориться о том, какой должна быть эта миссия, как она должна работать. "Потому что на данный момент существуют фундаментально различные понимания, какие задачи должна выполнять такая миссия и в каком формате она должна быть. И, соответственно, касательно возможного участия Бундесвера – надо дождаться результатов этих переговоров, которые сейчас ведутся", – отметил дипломат в интервью "112 Украина".
По его словам, если Россия согласится на размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса, санкции с нее снять не должны.
"Это не соответствовало бы позиции федерального правительства Германии на данный момент, потому что мы видим взаимосвязь между выполнением Минских договоренностей и снятием санкций против России, - подчеркнул Райхель. - И именно такую связь между этими двумя процессами видит и международное сообщество. Позиция федерального правительства именно такая, но это не исключает того, что ведутся дискуссии о возможном снятии санкций. В демократическом государстве это нормально. Впрочем, позиция федерального правительства является такой, о которой я только что сказал".
Также он отметил, что изменений, которые бы сделали возможным проведение выборов на Донбассе – нет.
"Должны быть предпосылки, по Минским договоренностям, чтобы обеспечить свободные выборы. По стандартам ОБСЕ. Это означает, что должны быть выполнены многие условия", – уточнил посол Германии в Украине.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Германия, санкции, миротворцы
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