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На двух донбасских КПВВ произошли задержания
По данным Госпогранслужбы Украины, в КПВВ "Марьинка" и КПВВ "Станица Луганская" вчера задержали двух граждан.
Так, в контрольном пункте "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили лицо, возможно причастное к незаконным вооруженным формированием. Гражданин следовало со стороны временно оккупированной территории. При контроле военнослужащие выяснили, что информация о данном лице есть в базах данных правоохранительных органов. В итоге подозреваемого задержали и передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей проверки.
А в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Луганского отряда обнаружили поддельный документ. С ним на подконтрольную территорию направлялась гражданка Украины. В ходе проверки было установлено, что в ее паспорте проставлены недействительные печати миграционной службы Украины. В подразделение Нацполиции Украины в Луганской области направлено соответствующее уведомление.
Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще. Сегодня у пунктов пропуска были умеренные очереди. Вчера в районе одного из КПВВ умер мужчина.
Теги: Донбасс, пограничники, задержание, пункты пропуска, КПВВ
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