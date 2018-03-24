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Архив - Донецкая область

На двух донбасских КПВВ произошли задержания

24.03.2018 13:44
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На двух донбасских КПВВ произошли задержания

По данным Госпогранслужбы Украины, в КПВВ "Марьинка" и КПВВ "Станица Луганская" вчера задержали двух граждан.

Так, в контрольном пункте "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили лицо, возможно причастное к незаконным вооруженным формированием. Гражданин следовало со стороны временно оккупированной территории. При контроле военнослужащие выяснили, что информация о данном лице есть в базах данных правоохранительных органов. В итоге подозреваемого задержали и передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей проверки.

А в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Луганского отряда обнаружили поддельный документ. С ним на подконтрольную территорию направлялась гражданка Украины. В ходе проверки было установлено, что в ее паспорте проставлены недействительные печати миграционной службы Украины. В подразделение Нацполиции Украины в Луганской области направлено соответствующее уведомление.

Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще. Сегодня у пунктов пропуска были умеренные очереди. Вчера в районе одного из КПВВ умер мужчина.



Теги: Донбасс, пограничники, задержание, пункты пропуска, КПВВ
 
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