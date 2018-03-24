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Нотариальная помощь переселенцам: разъяснения от Донбасс SOS
Юристов общественной организации Донбасс SOS периодически спрашивают, где можно получить бесплатную нотариальную помощь для переселенцев. Общественники решали дать разъяснения всем и сразу.
"К сожалению, освобождения от уплаты государственной пошлины за оказание нотариальных услуг переселенцам не предусмотрено, - отмечают в Донбасс SOS. - За совершение нотариальных действий, как частными, так и государственными нотариусами в обязательном порядке взимается плата, в том числе пошлины, установленные Декретом Кабмина "О государственной пошлине", плата за бланки, пользование Реестрами и другие услуги".
При этом, по данным общественников, размер оплаты также зависит от конкретных нотариальных действий которые осуществляются, родственных связей и гражданства лиц которые обратились, категории имущества и многого другого. Нотариус должен выдать документ о расчете платежей которые подлежат уплате.
Представители Донбасс SOS рекомендуют обращаться к государственным нотариусам - так будет гораздо дешевле. И напоминают, что в Украине действует Единый реестр нотариусов (http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx), который содержит информацию о регионе работы, названии, контактных данных как государственных, так и частных нотариусов.
Теги: Донбасс, нотариус, переселенцы, ВПЛ, Донбасс SOS
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