Обстрелы Донбасса: полная сводка Минобороны и видео

24.03.2018 13:56

Сегодня, 24 марта, спикер Миноброны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк представил расширенную информацию о событиях в зоне конфликта на Донбассе.



По словам полковника, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск продолжали вести обстрелы оборонительных позиций наших защитников. Более того, террористы-оккупанты применили оружие, запрещенное минского договоренностями - минометы калибра 120 мм по гражданской инфраструктуре м. Авдеевка. Удары были нанесены в период с 13:20 по 14:20. Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, повреждены забор. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.



Кроме того, вчера зафиксировано два прицельных вражеских обстрела оборонительных позиций ВСУ состоялись на Донецком направлении.



После 22:00, в течение часа, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским воинам в районе Марьинки.



А около полуночи боевики российско-оккупационных войск применили минометы калибров 82 мм по защитникам Каменки. Зафиксировано разрыв трех мин этого калибра.



"Вследствие вражеских обстрелов среди наших защитников - военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, выполняющих боевые задачи в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии, нет раненых или травмированных", - сообщил Гуцуляк.





Он также признал, что 22 марта, которое ранее в сводках фигурировало как сутки без обстрелов, оккупанты всё же применяли оружие. По сообщению пресс-центра штаба, после уточнения оперативной информации стало известно, что обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов, Штабом операции назначена служебная проверка.



Ранее сегодня, 24 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.