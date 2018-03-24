Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты

24.03.2018 14:59

Командующий Объединенных сил (в зоне конфликта на Донбассе) генерал-лейтенант Сергей Наев провел встречу с новым главой офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Ингрид Макдональд.



Во встрече приняли участие представители международной неправительственной организации "Центр по вопросам гражданских лиц в условиях конфликта" в Украине (Центр CIVIC). Стороны обсудили вопросы создания и внедрения системы сбора и анализа информации по ущербу гражданскому населению в результате боевых действий, говорили о подготовке военнослужащих по тематике предотвращения жертв среди гражданского населения, о содействии формированию государственной политики по защите гражданского населения в условиях конфликта.



Также достигнута договоренность о получении возможности украинской стороной изучения мирового опыта по разработке и внедрению систем и процессов по защите гражданского населения в условиях конфликта в операциях по стандартам НАТО, а также в международных миротворческих миссиях.



Рассказывая о конфликте на востоке Украины, Сергей Наев подчеркнул, что приоритетами Командование Объединенных сил в гуманитарной сфере при проведении военной операции являются: защита гражданского населения, создание условий для устойчивого социального и экономического развития региона, укрепление потенциала гражданско-военного сотрудничества между объединенными силами и органами государственной и местной власти, взаимодействие с международными и негосударственных гуманитарными организациями.



В свою очередь представители УКГВ ООН и Центра CIVIC пообещали военным поддержку в решение гуманитарных проблем в регионе, сообщает сайт Минобороны.



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