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Политолог о Донбассе после деоккупации: Проблемы, которые надо будет решать там - беспрецедентные
В ходе пресс-конференции "Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации" политолог Константин Батозский заявил, что Украина должна будет серьезно поддерживать пострадавшие от войны территории Донбасса.
"В будущем Донбасса должна быть совсем другая структура экономики. Имеем ли мы представление, кто вернется на Донбасс, когда Украина вернет себе контроль? Мы должны быть реалистами. Большая часть переселенцев не вернется туда, – отметил Батозский. - Чтобы ни говорил президент о якоре (имеется в виду выражение Порошенко о якоре, который якобы тянет переселенцев назад на Донбасс – прим. ред.), если он хочет показать собственным примером, пусть перенесет свою администрацию в Донецк, тогда мы будем разговаривать, кто должен туда поехать, а кто нет".
По словам политолога, Украина должна быть готова к возвращению деоккупированного Донбасса и материально.
"Реальность в том, что там будет жить население, которое стало жертвами информационной войны, население пенсионного возраста, в большинстве. Население, для которого будет очень сложно создать рабочие места. Те, проблемы, которые надо будет решать там – беспрецедентные, - подчеркнул Батозский. - Возможно, Донбасс должен стать территорией, где некоторое время должен быть применен универсальный базовый доход, потому что решить, кто и на какой объем социальных выплат будет претендовать, будет очень сложно. Давайте исходить из того сценария, что мы вернемся на выжженную землю – там не будет ни каких-то реестров, ни государственных учреждений, ничего".
Эксперт отметил, что власти должны подумать над тем, где взять средства для реинтеграции и восстановления Донбасса.
"Нам нужно будет снова собирать информацию о населении, создавать снова базовые условия жизнедеятельности, работать над медицинской и социальной защитой, - перечисляет он. - Мы должны будем их поддерживать, потому что там не будет ни работы, ничего. На это нужны будут большие деньги… Сейчас экономика Донетчины и подконтрольных территорий имеют очень большие бюджеты, но существующий институт военно-гражданской администрации делает бюджетные вопросы очень непрозрачными… Но в будущем должна быть совсем другая структура экономики".
Теги: Украина, Донбасс, финансы, оккупация, переселенцы, проблемы, деоккупация
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