Порошенко: Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу

24.03.2018 13:00

Сегодня, 24 марта, выступая на полигоне в Пятихатках Киевской обл. по случаю торжеств ко дню Службы безопасности Украины, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается переместить эпицентр гибридной войны с юго-востока Украины в Киев.



"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - отметил глава государства.



Как пример, Порошенко подчеркнул, что за последний месяц сотрудники СБУ провели две масштабных спецоперации, которые стоят того, чтобы быть на страницах учебников. В их числе "искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации".







Речь, как не трудно догадаться, идет о "деле Савченко".



Также Порошенко заявил, что окончательная редакция закона "О национальной безопасности Украины" предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ.



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Пятихатках Киевской обл. во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, трансляцию вел телеканал "112 Украина".



"Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО – наша стратегическая цель", - заявил Порошенко, в очередной раз сообщив, что планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО.

Читайте также:

Савченко посадили на два месяца



Также глава государства сообщил, что в 2017 году по статье "Государственная измена" УК Украины вынесен приговор 13-ти предателям. Кроме того, вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. В рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий.



Порошенко добавил, что подразделениями Центра спецопераций А в районе проведения АТО совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе – по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.



СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности.