Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать

24.03.2018 11:44

Перемещенное лицо, состоящее на учете, имеет право на все социальные выплаты, предусмотренные законодательством для граждан Украины, а также на специальные соцвыплаты, установленные для переселенцев - ежемесячную адресную помощь. Но всё это – при условии успешного и своевременного прохождения всех видов проверок, предусмотренных для ВПЛ. Что же это за проверки, и как их успешно пройти.



Как отмечает fdu.org.ua, одной из таких проверок является проверка фактического места проживания переселенца по адресу, указанному при получении справки переселенца.



Документы, определяющие порядок проверки места жительства



Постановлением Кабинета Министров Украины № 365 от 08.06.2016 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" утверждены два Порядка:



1. "Порядок назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам", который определяет порядок действий переселенцев и государственных органов для назначения и получения социальных выплат.



2. "Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания", который устанавливает механизм осуществления контроля за проведением выплат внутренне перемещенным лицам, в том числе проведение проверки места жительства переселенцев.



Кто осуществляет контроль за проведением выплат переселенцам



Контроль за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов (Управления труда и социальной защиты населения, сокращенно УТСЗ)



Как осуществляется контроль за проведением выплат переселенцам



Контроль за проведением социальных выплат переселенцам осуществляется путем посещения фактического места проживания переселенца и составления акта обследования материально-бытовых условий семьи.



Периодичность проведения проверки места проживания переселенцев



УТСЗ осуществляет очередные и дополнительные проверки места проживания переселенцев.



Очередные проверки места проживания переселенца



Постановлением № 365 предусмотрено, что очередная проверка места проживания переселенца проводится 1 раз в 6 месяцев.



Важно: С февраля 2018 года произошли изменения порядка проведения очередных проверок места жительства переселенцев! Теперь очередная проверка места жительства не производится, если внутренне перемещенное лицо своевременно прошло физическую идентификацию в ПАО "Ощадбанк".



Информацию о получателях социальных выплат, прошедших физическую идентификацию и дату ее проведения ПАО "Ощадбанк" еженедельно предоставляет Министерству социальной политики для внесения соответствующей информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.



Указанные изменения были приняты еще в сентябре 2017 года (постановление Кабинета Министров Украины от 13.09.2017 № 689), однако только сейчас заработали на практике. 02.02.2018 года Министерство социальной политики Украины объявило на своем сайте о том, что между Минсоцполитики и ПАО "Ощадбанк" было заключено соглашение об обмене и передаче информации относительно внутренне перемещенных лиц, прошедших физическую идентификацию в ПАО "Ощадбанк".



Таким образом, можно говорить о прекращении практики проведения очередных проверок места жительства переселенцев при условии их своевременной физической идентификации в ПАО "Ощадбанк".



Дополнительные проверки



Дополнительная проверка места жительства переселенцев проводится в течение десяти рабочих дней со дня получения УТСЗ следующей информации:



1. Об остановке ПАО "Ощадбанк Украины" расходных операций по счету из-за того, что лицо в установленный срок не прошло физическую идентификацию.



В случае непрохождения физической идентификации получателем социальных выплат ПАО "Ощадбанк Украины" останавливает расходные операции по текущему счету и не позднее следующего рабочего дня информирует о таком решении:



- о получателях пенсий – Пенсионный фонд Украины и Министерство финансов;



- о получателях других социальных выплат – структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения (УТСЗ).



Рекомендация: во избежание проверок не пропускать срок для физической идентификации в ПАО "Ощадбанк".



2. О возможном изменении внутренне перемещенным лицом фактического места пребывания без уведомления об этом в десятидневный срок УТСЗ по новому фактическому месту пребывания (такая информация может быть предоставлена УТСЗ территориальными органами Пенсионного фонда Украины, рабочими органами Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Центра занятости);



3. При изменении места проживания уведомлять в 10-дневный срок УТСЗ по новому адресу проживания хотя бы в телефонном режиме.



4. О возвращении внутренне перемещенного лица на оккупированную территорию Украины (на срок свыше 60 дней) или его выезда за границу (такая информация может быть предоставлена МВД, СБУ, Госпогранслужбой, Национальной полицией, Государственной миграционной службой, другими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, волонтерскими организациями и другими юридическими и физическими лицами).



5. Не находиться на оккупированной территории Украины более 59 дней подряд.



6. При рекомендаций Минфина по результатам проведения верификации социальных выплат с указанием конкретных причин для прекращения соответствующих выплат.



7. При оформлении социальных выплат предоставлять уполномоченным государственным органам только достоверные данные.



Результаты проведения проверки места проживания переселенца



В случае отсутствия переселенца во время проверки по указанному адресу фактического пребывания представитель УТСЗ:



1. Делает соответствующую запись в акте обследования материально-бытовых условий семьи и оставляет сообщение о необходимости в течение трех рабочих дней появиться в УТСЗ для прохождения физической идентификации.



2. В случае если внутренне перемещенное лицо в течение трех рабочих дней не явилось в УТСЗ, ему направляется заказным письмом повторное уведомление о необходимости в течение трех рабочих дней явиться для прохождения физической идентификации.



В это же время УТСЗ делает запрос в Госпогранслужбу относительно выезда внутренне перемещенного лица за границу или на оккупированную территорию Украины.



Госпогранслужба в течение пяти рабочих дней подает УТСЗ по его запросу информацию о выезде внутренне перемещенного лица за границу или на временно оккупированную территорию Украины с указанием количества дней такого отсутствия в течение 90 дней, предшествующих дате подачи соответствующего запроса.



3. При подтверждении информации о нахождении лица свыше 60 дней на оккупированной территории или выезде за границу руководитель УТСЗ принимает решение об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, прекращает социальные выплаты и вносит на рассмотрение Комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам представление о прекращении социальной выплаты такому лицу.



Социальные выплаты прекращаются также в случае если лицо находится на территории Украины, однако во время проверки не оказалось по указанному адресу и в последствии не явилось в УТСЗ, несмотря на отправленные ему уведомления.



Возобновление и повторное назначение социальных выплат



В случае если выплаты были прекращены из-за того, что во время проверки переселенца не оказалось дома, их выплата может быть возобновлена через два месяца с месяца принятия решения о прекращении таких выплат. Однако если лицо находится в сложных жизненных обстоятельствах и по уважительным причинам не явилось в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, выплаты могут быть возобновлены с месяца прекращения таких выплат. Для возобновления выплат переселенцу необходимо обратиться в УТСЗ и заново пройти всю процедуру назначения социальной выплаты.



В случае прекращения социальных выплат из-за отмены действия справки повторное назначение социальных выплат возможно лишь через шесть месяцев после такого прекращения и исполнения всех процедур, необходимых для их назначения.