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СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые по заданию спецслужб РФ проводили антиукраинскую агитацию в социальных сетях.
Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения террористических образований "Л / ДНР".
Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, представившиеся сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Сотрудники СБУ также зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.
При проведении ряда санкционированных обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов, а также средства связи для общения с российскими кураторами.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, СБУ, агитация, ДНР, ЛНР
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