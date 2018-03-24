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Смертоносные "Гвоздика", "Сани", "Фагот" и "Василек" замечены на неподконтрольном Донбассе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), наблюдатели зафиксировали на оккупированной российскими гибридными войсками части Донбасса смертоносное вооружение.
В частности, в неподконтрольных правительству районах члены патрулей СММ видели 2 переносных противотанковых управляемых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) в Петровском, а также 120-мм миномет вблизи позиции вооруженных формирований к юго-востоку от н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска), размещенные там в нарушение линий отвода.
Также наблюдатели зафиксировали на неподконтрольной части Донбасса наличие 3 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 1 миномета (2Б9 "Василек", 82 мм). И вновь констатировали отсутствие 3 самоходных гаубиц (2С1) и 4 минометов (2Б9) в местах хранения. Члены патруля Миссии также впервые заметили, что одно из этих мест хранения не используется, и там отсутствуют 3 миномета (2С12 "Сани", 120 мм).
21 марта в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (типа БТР) в Донецке, а 22 марта — еще один бронетранспортер (неустановленного типа) вблизи н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска).
Теги: Донбасс, вооружение, оккупанты, СММ ОБСЕ
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