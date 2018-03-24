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В Украине пообещали, что за Крым и Донбасс "вендетты не будет"
Первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что Украине нужна платформа для реинтеграции населения неподконтрольных Донбасса и Крыма. И подчеркнула, что возвращать нужно, прежде всего, людей, а не территории.
"Украинское сопротивление было. Именно это сопротивление на Донбассе и в Крыму не позволяет России полностью исказить ту реальность, которая была в 2014 году. К сожалению, сегодня формируется другая реальность на оккупированных территориях, - отметила Джапарова в ходе пресс-конференции "Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации". – "Матрешка", которую мы пережили: Революция Достоинства спровоцировала Крым, отсутствие войны в Крыму фактически спровоцировало войну на Донбассе. Тут главный вопрос – а что сегодня, что сейчас?".
По ее словам, украинское правительство в своих действиях отражает позицию общества по отношению к Крыму и Донбассу.
"История Украины – это не только физическая война с десятками тысяч погибших, сотнями людей в тюрьмах и подвалах, с политическими заключенными Кремля в Крыму, с людьми, которые до сих пор празднуют украинские праздники, смотрят украинские СМИ, а цена украинского на оккупированных территориях – это свобода и жизнь, - подчеркивает Джапарова. - Цена войны – не просто физическое измерение, когда Россия пытается уничтожить Украину. Это, прежде всего, цивилизационная война, в которой есть вопросы абсолютно к каждому украинцу. Чем больше у нас людей, понимающих, что от них что-то зависит, тем больше у нас шансов иметь не коррумпированное и прогрессивное правительство".
Замминистра подчеркнула, что задача всего украинского общества работать над тем, чтобы у государства и жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма было будущее в составе Украины.
"Вендетты не будет. И в Крыму, и на Донбассе живут граждане Украины. Мы не феодалы, чтобы говорить только о возвращении территорий. Гуманитарное измерение, однозначно, возвращение людей – ключевое, - уверяет Джапарова. - Это сложный процесс. Когда восточная и западная Германия объединялись, процесс реинтеграции длился десятки лет. Такая же история будет и у нас. Но наше "домашнее задание" – формировать платформу для реинтеграции тех людей, которые живут на оккупированных территориях".
Теги: Донбасс, Крым, агрессия, реинтеграция
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