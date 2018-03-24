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Архив - Донецкая область

В зоне АТО с утра произошло пять обстрелов

24.03.2018 18:32
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В зоне АТО с утра произошло пять обстрелов

Сегодня, 24 марта, с полуночи до 18:00 российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов позиций ВСУ.

По данным пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского, что на Приморском направлении нашей обороны.

На Луганском направлении противник из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками", - отмечает пресс-центр штаба АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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