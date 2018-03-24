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ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Георгий Тука сделал ряд резких заявления на Всеукраинском круглом столе, организованном Институтом демократии им. Пилипа Орлика.
По словам Туки, в данный момент на сайте электронных петиций зарегистрирована петиция на имя президента с просьбой увеличить финансирование программы "Доступное жилье", которая позволяет ВПЛ на льготных условиях (50 на 50 с государством) приобретать квартиры. Но пока что эта петиция собрала лишь 4 тысячи подписей.
"Из полутора миллиона переселенцев петицию подписали лишь 4 тысячи человек, - отметил замминистра, который ранее был губернатором Луганщины. - Говорят, что в Украине полтора миллиона переселенцев, но это брехня. Когда был последний массовый протест переселенцев для решения любой проблемы? Почему даже когда переселенцы голодали, чтобы добиться финансирования программы "Доступное жилье", их пришло поддержать 5-10 человек? Поэтому и реакция власти на эти акции соответствующая, а живых протестов я не видел. Очень тяжело воевать, отстаивать проблемы стольких людей, не имея массовой поддержки. Когда я брался за эту работу, я думал, что буду как шило в жопе, я рассчитывал на общественную поддержку. Я был уверен, что такая обделенная категория как переселенцы обязана объединиться хотя бы ради самих себя. Можно надеяться на доброго царя, на чиновника, но тогда никаких изменений не будет".
Тука подчеркнул, что он не призывает переселенцев нарушать общественный порядок. Но ВПЛ, по его мнению, должны объединяться и сами бороться за свои права и на местном, и на центральном уровнях. "Было бы желание, - уверен Тука. - Но пока видимо такого желания нет".
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ, Тука
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