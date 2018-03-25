Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса

25.03.2018 19:19

В общественную организацию Донбасс SOS в последнее время стали чаще обращаться с вопросами об устном отказе в назначении адресной помощи. Как правило, чиновники ссылаются на то, что населенного пункта, в котором находятся обратившиеся, нет в соответствующем перечне Кабмина.



Правозащитники напоминают переселенцам, сотрудникам управлений труда и социальной защиты населения, Департаментам и Министерству соцполитики, что еще 7 февраля в Распоряжение Кабмина были внесены изменения. В частности, расширены перечни населенных пунктов, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, а также пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.



"Акт давно вступил в законную силу, был опубликован и успешно "висит" на сайте Верховной Рады и Кабмина. Перечни были не только приведены в соответствие с новыми названиями городов, но и было включено значительное количество населенных пунктов, например Золотое-5, Зайцево, - отмечают в Донбасс SOS. - Если Вы видите ваш населённый пункт в одном из перечней, а вам устно озвучивают отказ - подаете заявление и необходимые документы на назначение помощи, а также информируете сотрудников об изменениях (вдруг не знают)".



Проинформировать можно устно - непосредственно сотрудника либо начальника, либо письменно - приложив заявление в котором необходимо указать следующее:



"Населенный пункт с которого осуществлено мое перемещение _________(указываем населенный пункт) согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 года №1085 “Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения” находится в перечне населенных пунктов.

Соответственно выплата помощи в порядке предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 505 должна быть назначена".



Также представители Донбасс SOS советуют обращаться на Горячую правительственную линию по номеру 15-45 (бесплатно и без кодов со всех мобильных операторов) и оставлять свою жалобу по этому поводу. И напоминают, что выплата помощи осуществляется с момента подачи заявления.