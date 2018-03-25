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Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели

25.03.2018 15:12
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Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели

Советник президента Украины, известный волонтер Юрий Бирюков рассказал, почему не удалось завершить антитерроритситческую операцию в 2014-м, как обещал Петр Порошенко во время своей предвыборной кампании.

Вот, что пишет Бирюков на своей странице в Фейсбуке:

"Про карту вспоминать не будут, думать не будут, анализировать не будут. Про начало войны думать не будут. Зато будут гонять снова и снова выступление на предвыборном митинге и "обещания Петро Порошенко".

Будет много текста, надо будет читать и думать.

"АТО не будет длиться месяцами, АТО должно закончиться за часы. Солдат Украины не будет голый, голодный и босый. Мы обеспечим армию, это будет первым приоритетом. Солдат, которые воюет в бою - там срочников не будет. Получать он будет 1000 гривен в день. Его жизнь будет застрахована на 1 миллион гривен".

Это я в помощь мухам собрал, про армию, чтобы они не утруждались.

1) Про обеспечение писать? Про то, что три пары разных берцев, флиски, бафы, термобелье, трекинговые носки? Про 7 разных типов рационов нового сухпайка? Про переход на новую систему питания? Ок, с обеспечением разобрались.

2) Как там со срочниками на передовой? Кроме трех случаев, когда срочники сами рвались в АТО, отправляли? Силой?

3) Жизнь застрахована на 1 миллион гривен? Не слышали?

А цифры следующие:
- в 2014 году 609 тысяч
- в 2015 году 689 тысяч
- в 2016 году 725 тысяч
- в 2017 году 1 200 тысяч
- в 2018 году 1 322 тысячи

И выплаты по инвалидности (до 529 тысяч), и выплаты за ранение (до 22 тысяч). Это есть или нет?

4) Солдат в бою - 1000 гривен в день. А если значительно больше? Не слышали? Давайте посмотрим.

Минимальное денежное содержание на первой линии сейчас 17 610 гривен в месяц. Это минимальная ставка солдата (7610 грн.) плюс АТОшные за первую линию (10000 грн.). То есть, 587 гривен в день. Простите, это сухая математика.

А еще есть, и действует сейчас, выплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в день. В 2016 году таких выплат было на 47 миллионов, в 2017 году на 15 миллионов, в этом году на 188 тысяч гривен.

Правда сейчас хочется затеять крики-шумы о том, что сын-сестры-соседки сидел на ВОПе, там стреляют артой, а ему ничего не платили?

Да, ребята, это юридически-циничная штука, но когда ВОП обстреливают из пулемета, в большинстве случаев в режиме "беспокоящего огня" - это не бой, простите. И да, снова прошу прощения, если командир отделения не подал рапорт, если командир роты не заполнил отчет, если не отдали боевое распоряжение, если не подали много бумаг - это не боевые выплаты. И тут есть грань, тонкая, но она есть - "отпускать" траты государственных денег или требовать все-таки бюрократического сопровождения.

587 гривен в день зарплаты + 1000 гривен в день за участие в боевых операциях. Такая вот сухая математика.

5) И теперь про АТО. И теперь про карту, я ее там положил. Там начало АТО, там начало августа 2014 года, и там текущая ситуация.



Оставалось пол-шажочка. Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели. Да... Кто знает... Вот только потом произошло прямое вторжение войск РФ.

Когда-то я расскажу детали его звонка мне 18 августа 2014 года. А пока хочу лишь напомнить, что 10 БТР-80 Президентского полка на параде 24 августа были ЕДИНСТВЕННОЙ рабочей бронетехникой для защиты Киева, а на всей трассе Харьков-Киев на тот момент не было ни одного резерва.

Его конечно будут упрекать за то, что АТО не закончилось за часы. Те самые люди, которые не воевали в 2014 году. Те самые люди, которые не видели состояние армии в 2014 году.

Еще раз посмотрите на карту.

На то, с чего мы начали.
С пустыми складами вещевого обеспечения. С пустым бюджетом. С неработающими заводами Укроборонпрома. С БТРами без аккумуляторов. Без запаса топлива.

И посмотрите на то, что есть сейчас".



Теги: Донбасс, война, армия, АТО, ВСУ
 
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