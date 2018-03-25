Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы

25.03.2018 17:17

Аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина считает, что вооруженный конфликт на Донбассе имеет все шансы превратиться в долгосрочный.



"Донбасс – это среднесрочный конфликт, который имеет все шансы стать долгосрочным по своей перспективе, учитывая то, что среднесрочный – это 5-7 лет, а у нас уже прошло 4 года. Какого-то намека на то, что у нас в этом или следующем году какие-то подвижки будут, пока что нет, - отметила эксперт в интервью каналу Ukrlife.TV. - Общество привыкает, что есть, как есть. Это не апатия, но смирились. В этом много рисков, потому что можно на этом фоне, к примеру, возобновить какие-то манипуляции с тем, на какие компромиссы Украине стоит пойти. То, что было живым нервом 2 года назад, уже таковым не является".



В качестве примера она привела исследование, которое проводил фонд "Демократические инициативы" в конце 2017 года.



"Там нет ничего, что бы поменялось за последние несколько месяца. Один из главных выводов – это то, что украинцы по-прежнему не готовы к ключевым предлагаемым Россией и содержащимся в "Минске" компромиссам – выборы, какая-то всецелая амнистия, формирование правоохранительных органов, судов и прокуратуры исключительно из местных представителей "ЛНР" и "ДНР", а не из общих или "привезенных", – перечисляет Золкина. - Не готовы украинцы и к тому, чтобы вносились изменения в Конституцию с внедрением какого-то особого или отдельного статуса для ныне оккупированных территорий. Не готовы к другому статусу русского языка. Не готовы, чтобы у этих территорий были особые отношения экономически и политически с Российской Федерацией".



Эксперт также сообщила, что количество людей, которые считают подобные компромиссы неприемлемыми варьируется от 48% до 65%.



"Разнос разный. Больше всего не готовы к выборам на условиях России, "ЛНР" и "ДНР". И не готовы к всеохватывающей амнистии, - отмечает Золкина. - Вся политическая часть "Минска" несет больше плюсов Российской Федерации. В этом вся проблема этих договоренностей. Ответственность за военную эскалацию несут обе стороны, за прекращение огня, отвод вооружения и прочее; за гуманитарную – обе стороны, а за болезненные политические шаги – несет ответственность украинская сторона".



По мнению Золкиной, украинское общество и СМИ стали меньше уделять внимания проблемам Донбасса. Даже к сводкам с фронта люди уже не относятся, как к трагедии, хотя война продолжается.





"Мало говорим, потому что нет такой динамики конфликта, как была в 2015 и 2016 годах. С одной стороны, ситуация на фронте относительно стабилизировалась, линия разграничения не двигается, к сводкам АТО – сколько у нас раненых и убитых, к сожалению, со временем, это факт – общество начинает относиться более спокойно, как к статистике, а не как к ежедневным трагедиям, – говорит она. - Практически весь 2017 год прошел под флагом относительного спокойствия на Западе в плане их попыток склонить Украину и Россию к каким-то реальным договоренностям. В середине 2016 года стало очевидно, что Украина не пойдет на те уступки, которые от нее требует РФ по Минским соглашениям".



При этом, по ее мнению, Россия не была готова и до сих пор не готова урезать список этих требований к Украине.



"И мы оказались в той ситуации, когда Запад пытался-пытался как-то Украину склонить, например, к принятию закона о выборах [на Донбассе]. Украина на это не пошла – это хорошо, но на этом закончились в принципе все существенные попытки как-то сдвинуться с мертвой точки, – отмечает аналитик. - История с миротворцами, может быть она и не будет реализована никогда, мы не знаем. Но хорошо, что ее вывели на уровень серьезного обсуждения. В 2016 году это казалось вообще чем-то из разряда фантастики. Сейчас хотя бы это обсуждается в высоких кабинетах и на международных площадках. Эта история имеет место, но она не зажигает внимание общества. В комплексе мы стали спокойнее относиться к тому, что происходит на Донбассе, и это плохо".