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Донбасский фронт сегодня вспыхнул рекордными обстрелами, есть потери
Сегодня, 25 марта, с начала суток зафиксировано уже 19 обстрелов украинских позиций. Это – суточный рекорд марта, а ведь сутки еще не завершились. К сожалению, есть и потери.
По данным пресс-центра штаба АТО, все обстрелы произошли на Донецком направлении. В частности из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском, а из минометов 82-мм калибра и танка вел огонь вблизи н.п. Пески. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем - по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по укреплениям украинских военнослужащих в районе Верхнеторецком.
Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды – у Марьинки.
"На Луганском направлении сохранялась тишина. К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", - отмечает пресс-центр штаба АТО.
Отметим, что ситуация на Донбасском фронте начинает накаляться. Вчера был зафиксирован резкий рост обстрелов. В пятницу после долгого затишья "прилетело" в Авдеевку. Сегодня оккупанты обстреляли подконтрольную им Горловку.
Между тем, резкое увеличение обстрелов у линии разграничения на Донбассе, возможно, является не столько эскалацией конфликта, сколько изменением системы учета нарушений режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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