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Донецкая фильтровальная станция остановлена
Сегодня, 25 марта, КП "Компания "Вода Донбасса" сообщила, что по техническим причинам остановлена Донецкая фильтровальная станция (ДФС).
"В связи с выходом из строя электрооборудования насосных агрегатов по техническим причинам остановлена Донецкая фильтровальная станция. Для выполнения ремонтных работ выехала бригада электриков", - отмечается в сообщении.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
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