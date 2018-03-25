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Донецкая фильтровальная станция остановлена

25.03.2018 09:44
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Донецкая фильтровальная станция остановлена

Сегодня, 25 марта, КП "Компания "Вода Донбасса" сообщила, что по техническим причинам остановлена Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

"В связи с выходом из строя электрооборудования насосных агрегатов по техническим причинам остановлена Донецкая фильтровальная станция. Для выполнения ремонтных работ выехала бригада электриков", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
 
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