КПВВ Донбасса: оккупанты сделали пакость

25.03.2018 11:02

Сегодня ночью Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. Но оккупанты Донбасса это не учли, начав пропускные операции на час позже.



По данным Госпогранслужбы, на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения ГПСУ вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже.



"В настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее всего, потому, что сегодня выходной день, - отмечают в ГПСУ. - Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели".

Напомним, что вчера линию разграничения через донбасские КПВВ пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.



А сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в Донецкой области былизафиксированы маленькие очереди.