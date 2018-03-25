Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса

25.03.2018 18:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса

Мариуполь вошел в пятерку свободного рейтинга крупных городов Украины по индексу удовлетворенности населения качеством 22 сфер и услуг. Таковы результаты ежегодного рейтинга украинских городов и муниципального опроса Международного Республиканского Института (IRI).

В пресс-службе мариупольского горсовета отмечают, что приморский город по многим пунктам имеет высокие показатели. Опережают его лишь Винница, Луцк, Харьков и Тернополь.

"Мариуполь выбрал курс динамического развития. Наша цель – создать современный, прогрессивный и перспективный город, в котором комфортно жить, учиться, развиваться, работать, отдыхать. И это видят мариупольские семьи не на словах, а на конкретных действиях, - отметил мариупольский городской голова Вадим Бойченко. - Мариуполь запустил маховик положительных перемен и у него есть все шансы стать витриной восстановленного Донбасса. Поддержка мариупольцев на этом пути очень важна. Нам есть еще, над чем работать и совершенствоваться".



Теги: Донбасс, Мариуполь, развитие, комфорт, витрина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх