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Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины
Опубликован новый график работы мобильных подразделений "Ощадбанка" у линии соприкосновения на Донетчине - с 26 по 30 марта.
График появился на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в соцсети Фейсбук. Приводим его вашему вниманию.
Напомним, что мобильные банковские подразделения "Ощадбанка" с ноября 2015 года работаю на Донбассе, обслуживая жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Они предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия соприкосновения
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