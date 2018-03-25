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"Офицер" из "МГБ ДНР" задержана в Херсоне: видеосюжет
25.03.2018 16:06
Украинские спецслужбы совместно с контрразведкой задержали в Херсоне "офицера спецслужб "ДНР". Предатель приехала, чтобы оформить украинский загранпаспорт.
Наемница Элина Борозенная является "младшим лейтенантом т.н. "министерства госбезопасности" "ДНР". После задержания она призналась, что работать на "спецслужбу" боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный - бывший офицер МВД Украины в аннексированном Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ, сообщается в сюжете ТСН.
В ходе допроса Элина призналась, что украинский паспорт планируют получить многие боевики "ДНР".
Теги: Донбасс, Херсон, СБУ, ДНР, предатель
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