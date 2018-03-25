Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс

25.03.2018 17:55

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал опасения политолога и директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко касательно ввода миротворцев на Донбасс. Последний опасается, что Россия может устроить провокации, которые лишь усилят конфликт.



"Профессиональный эксперт Виктор Небоженко отмечает наличие угрозы совершения Россией провокации, в случае введення на Донбасс миротворцев ООН. Да, действительно, такая угроза существует, - признаёт Тука. - Сотрудники ООН в области безопасности это прекрасно понимают".



По словам Тукаи, существует даже две угрозы: первая - провокации российских прокси-сил; вторая - сопротивление местного населения.



"В первом варианте Россия может использовать разного рода "их_там_нет" с целью осложнения работы миссии и усиление со стороны ООН именно военной компоненты. Усиление милитарной составляющей, в свою очередь, усложнит выполнение гуманитарных задач, что, безусловно, приведет к недовольство со стороны населения, - поясняет замминистра. - Что касается второй составляющей (восприятие миротворцев местным гражданским населением), то в ООН существуют определенные механизмы, направленные на улучшение отношений между миротворцами и общинами: информационные каналы; оказания медицинской, продовольственной, экономической помощи".



Тука подчеркивает: сейчас Кремль расценивает введение миротворческой миссии ООН как "оккупации Донбасса", и противостоять этой манипулятивной лжи очень сложно.



"Но, не стоит забывать, что применение миротворцев возможно лишь с согласия России, - отмечает замминистра. – В случае принятия такого решения Совбезом ООН, официальному Кремлю придется изменить риторику. Хотя, в РФ остается еще множество возможностей применения и информационных неофициальных "их_там_нет", которые будут играть очень существенную роль в формировании информационного пространства Донбасса. Думаю, более подробно мы будем исследовать возможные сценарии несколько позже".



При этом Тука подчеркивает, что после недавней встречи с международным экспертом по миротворческим миссиям ООН генерал Яакко Оксаненом он убедился, что специалисты ООН понимают возможные риски.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

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