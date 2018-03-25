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Переселенцы из Донецка выиграли суд в Мариуполе
Переселенцы из Донецка выиграли суд с Управлением труда и социальной защитой населения (УТСЗН) в Мариуполе. Ранее соцслужба отказалась выплачивать пособие на рождение ребенка, потому что семья вовремя не предоставила документы.
В сюжете ТК "TV-7 Мариуполь" сообщается, что в семье переселенцев Пасикун трое детей. Они переехали из Донецка в 2016 году. Младшему Ване 3,5 года. Все это время родители пытались добиться помощи от государства, которую выплачивают после рождения малыша. "Сталкиваешься с таким отношением, как будто ты… это же его деньги. Это деньги детей, которые родились в Украине, а такое впечатление, как будто ты просишь у кого-то из кармана", – поделился выигравший суд Вадим.
Мама деток, Екатерина Пасикун, рассказывает, что сразу переехать из временно неподконтрольного украинской власти Донецка семья не смогла – у мальчика врожденный порок сердца. И ему срочно требовалось лечение в России. "Когда было 2 месяца, забрали его в Москву на операцию с сердцем. Первый раз забрали, а потом через 3 месяца опять забрали – вторая операция была. Справки я уже предоставила в суде", – объяснила Екатерина.
В УТСЗН поясняли: они не против выплатить семье деньги, но их руки связаны законом. "Ребенок родился в 2014 году, а обратились они к нам в 2016 году. Т.е. прошло даже более 2-х лет. Только суд определяет восстанавливать эти выплаты или нет. Надеюсь, что он как можно быстрее завершится. Я знаю, что он несколько раз переносился. Ближайшее заседание, по-моему, 30 ноября", – сообщил заместитель начальника УТСЗН Центрального района Сергей Голубков.
Никто не верил, что переселенцы смогут доказать свою правоту. По словам Вадима, им говорили "что вы, бросьте, куда вы, зачем, это бесполезно". "Я знаю, мониторю всю практику по Украине – Запорожье, Днепр, нет ни одного. Отказы, отказы, отказы по тем или иным причинам", – отметил Вадим.
Соцслужба защищалась до последнего. И даже предоставила доказательства в суд, которые могли кардинально повлиять на ход дела. Но семье удалось их опровергнуть.
"Они предоставили документальное подтверждение, что мы получали сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года, когда шла война. Как доставляли ему деньги? Курьером? Почтовым голубем? Как он получал? Банковская система не работала. Ни один банк не подтверждает. Ни одно учреждение не подтверждает. Тут бы, казалось бы, взять бы, да и прокуратуре заинтересоваться этим", – рассказал переселенец.
Теперь, согласно решению суда, УТСЗН обязано выплатить всю сумму полностью – 40 тыс. грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, переселенцы
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