Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь

25.03.2018 21:40

Единоразовая денежная помощь – это один из видов соцвыплат, предусмотренных законодательством Украины для внутренне перемещенных лиц. О том, как получить эти средства, рассказывают юристы на сайте fdu.org.ua





Порядок оформления единоразовой денежной помощи установлен Постановлением Кабинета Министров Украины № 535 от 1.10.2014 "Об утверждении Порядка использования средств, поступивших от физических и юридических лиц для предоставления единоразовой денежной помощи пострадавшим лицам и внутренне перемещенным лицам".



Кто может получить единоразовую денежную помощь



Постановлением определено, что единоразовая денежная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных социальным положением, в результате которых лицо частично или полностью не имеет способности или возможности самостоятельно заботиться о личной (семейной) жизни и участвовать в общественной жизни.



Постановление не конкретизирует, какие именно обстоятельства могут считаться сложными.



При этом ознакомление с протоколами заседаний комиссии Минсоцполитики, опубликованными на сайте министерства, позволяет сделать вывод, что первоочередными категориями для выплаты помощи от Минсоцполитики являются:



лица с инвалидностью I, II или III группы;

лица, нуждающиеся в срочном дорогостоящем лечении;

семьи, в которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства.



Кроме того, помощь выделяется следующим категориям граждан:



многодетные семьи;

семьи, где есть беременные женщины, или один из родителей осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

малообеспеченные семьи;

члены семей военнослужащих, которые погибли во время участия в АТО;

дети-сироты, родители которых погибли во время проведения АТО, и дети, родители которых являются пленными или пропали без вести.



Источник выплаты единоразовой денежной помощи



Единоразовая денежная помощь выплачивается переселенцам не из государственного бюджета Украины, а из средств специального счета Минсоцполитики, куда поступают деньги от физических и юридических лиц в качестве благотворительных пожертвований, гуманитарной помощи, грантов и подарков. В связи с этим помощь выплачивается при наличии таких денег на счете.



Размер единоразовой денежной помощи законодательством не установлен. Решение о размере помощи каждому конкретному человеку принимается по итогам рассмотрения представленных заявителем документов. Однако, как показывает практика, размер предоставляемой помощи, как правило, составляет от 1176 до 2352 грн на человека. Единоразовая денежная помощь внутренне перемещенным лицам выплачивается только один раз. В случае если лицо ранее получало единоразовую денежную помощь, ему будет отказано в предоставлении помощи повторно.



Куда обращаться для получения единоразовой денежной помощи



Для получения единоразовой денежной помощи внутренне перемещенному лицу необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации или исполнительного органа городского, районного в городе совета (далее – местные органы социальной защиты населения) по месту фактического проживания в соответствии со справкой переселенца.



Необходимые документы



Для получения единоразовой денежной помощи необходимо подать заявление, в котором должны быть указаны причины необходимости предоставления лицу денежной помощи и реквизиты банковского счета.



Установленного образца заявления нет, поэтому оно пишется в произвольной форме. Главное – в заявлении необходимо детально описать сложную жизненную ситуацию, в связи с которой лицо просит оказать денежную помощь.



К заявлению необходимо приложить такие документы:



копию паспорта;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей);

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

медицинскую справку о состоянии здоровья лица или заключение медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (в случае необходимости);

любые другие документы, которые могут подтвердить сложную жизненную ситуацию заявителя.



Рекомендуется составлять заявление в двух экземплярах, для того чтобы на втором экземпляре работники органа социальной защиты проставили отметку о получении заявления (дату принятия, регистрационный номер заявления, фамилию и подпись принявшего сотрудника). Также можно отправить заявление и пакет прилагаемых документов по почте заказным письмом с описью вложения. Это поможет при необходимости доказать факт подачи заявления и подтвердить дату его подачи.



Порядок рассмотрения заявления о предоставлении единоразовой денежной помощи



1. Местный орган социальной защиты населения, к которому поступило заявление о предоставлении денежной помощи, проводит проверку правильности оформления заявления, наличия всех необходимых документов, достоверности изложенных в заявлении сведений, а также проверяет, получал ли заявитель единоразовую денежную помощь ранее.



2. Специальная комиссия местного органа социальной защиты рассматривает поданные документы и принимает решение о целесообразности предоставления денежной помощи и ее размере индивидуально по каждому конкретному заявлению. В случае если комиссия приняла решение об отказе в предоставлении денежной помощи, то заявитель уведомляется об этом путем предоставления выписки из протокола заседания комиссии (лично под расписку или по почте).



3. В отношении лиц, которым решено предоставить помощь, составляются реестры получателей помощи и два раза в месяц передаются Минсоцполитики.



4. Специально созданная комиссия Минсоцполитики утверждает размеры денежной помощи, указанные в реестрах получателей помощи, и перечисляет средства на счета региональных органов социальной защиты населения.



5. Региональные органы социальной защиты населения перечисляют средства на счета местных органов социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня поступления средств от Минсоцполитики.



6. Местные органы социальной защиты населения перечисляют денежную помощь на лицевые счета получателей в течение трех рабочих дней со дня поступления средств от региональных органов социальной защиты населения.