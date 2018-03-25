Пожар убил двоих в Волновахе

25.03.2018 10:09

Вечерний пожар стал причиной трагедии в городе Волноваха, что на подконтрольной части Донецкой области.



Сообщение о пожаре поступило спасателям 24 марта в 20:44. Горел частный дом по ул. Седова. К месту ЧП выехали представители 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



Во время тушения пожара на полу в доме были обнаружены тела двух мужчин 1956 и 1983 г.р. без признаков жизни.



Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 20: 57, а окончательно ликвидирован в 21:05, сообщает сайт спасателей Донетчины.

Напомним, что вчера огонь убил человека в оккупированной Макеевке.