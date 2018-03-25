Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль

25.03.2018 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль

В прифронтовой Авдеевке, которая на днях вновь пострадала от обстрелов, впервые состоятся показы нового украинского кино.

"В городе нет ни одного кинотеатра, до войны его жители ездили в кинотеатры Донецка, а сейчас они вообще лишены возможности просмотра фильмов на большом экране. Мы решили это изменить", - пишет инициатор и куратор "Фестиваля современного украинского кино в Авдеевке" Елена Чередниченко.

Как сообщает avdeevka.city, поддержку в организации фестиваля, который состоится с 1 по 4 апреля, оказали Госкино Украины, военно-гражданская администрации Авдеевки и другие неравнодушные граждане и организации.



Теги: Донбасс, кино, Авдеевка, культура
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх