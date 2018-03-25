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Путин готов сдать Донбасс
Американское онлайн-издание Time опубликовал статью под заголовком "Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова великой. И он только начинает". Упомянут там и Донбасс. Но совсем не в том смысла, как хотелось бы поборникам "русского мира".
Автор статьи, российский журналист, бывший главный редактор российского телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь пишет о том, что в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория)
международную временную администрацию.
"В течение своего следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса. Источники в Министерстве иностранных дел РФ рассказали Time, что Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией - как это было в Боснии и Герцеговине или в Косово. Однако он не готов идти на уступки в крымском вопросе", - говорится в материале.
Статья Зыгаря войдет в номер журнала Time за 2 апреля. На обложке этого выпуска будет фото Владимира Путина с короной на голове.
Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан покинули родные края (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, ОРДЛО
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