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Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей
25.03.2018 08:32
Контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, 24 марта пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, статистика вчерашнего пересечения линии разграничения по всем КПВВ выглядит следующим образом:
"Марьинка" - 9770 человек и 1675 транспортных средств;
"Майорск" - 8970 человек и 1017 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7536 человек и 1376 транспортных средств;
"Гнутово" - 3896 человек и 939 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8479 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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