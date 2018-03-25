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СММ ОБСЕ отогнали от "Вольво-Центра" в Донецке
25.03.2018 14:56
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в районе оккупированного Донецка наблюдателей остановили боевики.
"Три вооруженных лица не пропустили патруль Миссии через блокпост, расположенный в "Вольво-Центре" (неподконтрольный правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка)", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.
Отметим, что в районе "Вольцо-Центра" расположены опорные пункты оккупантов, откуда они периодически ведут огонь как по позициям ВСУ, так и по мирным гражданам.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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