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СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами
25.03.2018 17:04
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в Харькове наблюдатели уточняли ситуацию, в которой оказались внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
22 марта представитель администрации расположенного на окраине Харькова модульного лагеря для внутренне перемещенных лиц сообщил, что в настоящее время там размещено 357 ВПЛ (88 домохозяйств).
Супружеская пара ВПЛ (4045 лет) сообщила, что они вместе с детьми покинули н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) в ноябре 2017 года после того, как дом их соседей был поврежден вследствие обстрела.
Теги: Донбасс, Харьков, переселенцы, ВПЛ, СММ ОБСЕ
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